Hastalık sürüyor
Sarı-Lacivertlilerin son vuruş sorunu devam ediyor. Son üç karşılaşmada bu hastalık tavan yaptı. Trabzon deplasmanında 23 şuttan 1 gol çıkartabilen Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde 15 şutta 1 kez ağları sarsabildi. Ankaragücü karşısında da 16 şut çekti ve 1 gol atabildi. Buna karşılık başkentte kalesine gelen 3 topun 2'si gol oldu.
Sarı-Lacivertlilerin son vuruş sorunu devam ediyor. Son üç karşılaşmada bu hastalık tavan yaptı. Trabzon deplasmanında 23 şuttan 1 gol çıkartabilen Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde 15 şutta 1 kez ağları sarsabildi. Ankaragücü karşısında da 16 şut çekti ve 1 gol atabildi. Buna karşılık başkentte kalesine gelen 3 topun 2'si gol oldu.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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