Hastalık sürüyor

Sarı-Lacivertlilerin son vuruş sorunu devam ediyor. Son üç karşılaşmada bu hastalık tavan yaptı. Trabzon deplasmanında 23 şuttan 1 gol çıkartabilen Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde 15 şutta 1 kez ağları sarsabildi. Ankaragücü karşısında da 16 şut çekti ve 1 gol atabildi. Buna karşılık başkentte kalesine gelen 3 topun 2'si gol oldu.