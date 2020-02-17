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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Hastalık sürüyor

Hastalık sürüyor

Sarı-Lacivertlilerin son vuruş sorunu devam ediyor. Son üç karşılaşmada bu hastalık tavan yaptı. deplasmanında 23 şuttan 1 gol çıkartabilen Kanarya, mücadelesinde 15 şutta 1 kez ağları sarsabildi. Ankaragücü karşısında da 16 şut çekti ve 1 gol atabildi. Buna karşılık başkentte kalesine gelen 3 topun 2'si gol oldu.

Sarı-Lacivertlilerin son vuruş sorunu devam ediyor. Son üç karşılaşmada bu hastalık tavan yaptı. deplasmanında 23 şuttan 1 gol çıkartabilen Kanarya, mücadelesinde 15 şutta 1 kez ağları sarsabildi. Ankaragücü karşısında da 16 şut çekti ve 1 gol atabildi. Buna karşılık başkentte kalesine gelen 3 topun 2'si gol oldu.

  1. 17.2.2020
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