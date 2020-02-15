Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'daki antrenmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'daki antrenmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar gerçekleştirdi.
COŞKULU KARŞILAMA
Dün akşam özel uçakla Ankara'ya giden sarı-lacivertli kafileyi başkentli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Teknik heyet ve oyunculara moral veren sarı-lacivertliler, galibiyet sözü aldı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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