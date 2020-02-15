Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'daki antrenmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar gerçekleştirdi.



COŞKULU KARŞILAMA

Dün akşam özel uçakla Ankara'ya giden sarı-lacivertli kafileyi başkentli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Teknik heyet ve oyunculara moral veren sarı-lacivertliler, galibiyet sözü aldı.





