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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'daki antrenmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'daki antrenmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar gerçekleştirdi.

COŞKULU KARŞILAMA
Dün akşam özel uçakla 'ya giden sarı-lacivertli kafileyi başkentli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Teknik heyet ve oyunculara moral veren sarı-lacivertliler, galibiyet sözü aldı.



  1. 15.2.2020
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