Garry Rodrigues'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum

Garry Rodrigues'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum

'de sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenilen tecrübeli kanat oyuncusu , sosyal medyada dolaşan ' karşılaşmasında bilerek oynamıyor' iddialarına sitem etti.

'de tecrübeli kanat oyuncusu 'in Ankaragücü maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İlk yarıda oynanan karşılaşmasında da sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, bu haberin ardından sosyal medyada, 'Bilerek oynamıyor' iddialarına maruz kaldı.

Konuyla alakalı hesabından bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, hakkında bulunan iddialara sitem etti.

Söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Şampiyonluk yolunda en kısa sürede hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 14.02.2020
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