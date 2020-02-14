Garry Rodrigues'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum

Fenerbahçe'de tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Ankaragücü maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İlk yarıda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, bu haberin ardından sosyal medyada, 'Bilerek oynamıyor' iddialarına maruz kaldı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, hakkında bulunan iddialara sitem etti.

Söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Şampiyonluk yolunda en kısa sürede hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.