Garry Rodrigues'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenilen tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues, sosyal medyada dolaşan 'Galatasaray karşılaşmasında bilerek oynamıyor' iddialarına sitem etti.
Fenerbahçe'de tecrübeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Ankaragücü maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
İlk yarıda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, bu haberin ardından sosyal medyada, 'Bilerek oynamıyor' iddialarına maruz kaldı.
Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, hakkında bulunan iddialara sitem etti.
Söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Şampiyonluk yolunda en kısa sürede hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Garry Rodrigues'ten o iddialara sert yanıt: Kendime yakıştıramıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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