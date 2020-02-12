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12 Şubat 2020, Çarşamba
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22 bin taraftar tribünde

22 bin taraftar tribünde

F.Bahçe taraftarı dün yine stada koştu. A 'un canlı olarak vermesine ve rağmen 22 bin sarı-lacivertli yürek tribündeki yerini aldı ve takımına verdi.

F.Bahçe taraftarı dün yine stada koştu. A 'un canlı olarak vermesine ve soğuk havaya rağmen 22 bin sarı-lacivertli yürek tribündeki yerini aldı ve takımına verdi. Taraftarlar, son derece üstün oynayan Kanarya'yı 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi. F.Bahçe bu sezon seyirci ortalaması en yüksek takım konumunda.

  1. 12.2.2020
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