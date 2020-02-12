22 bin taraftar tribünde
F.Bahçe taraftarı dün yine stada koştu. Maçı A Spor'un canlı olarak vermesine ve soğuk havaya rağmen 22 bin sarı-lacivertli yürek tribündeki yerini aldı ve takımına tam destek verdi.
F.Bahçe taraftarı dün yine stada koştu. Maçı A Spor'un canlı olarak vermesine ve soğuk havaya rağmen 22 bin sarı-lacivertli yürek tribündeki yerini aldı ve takımına tam destek verdi. Taraftarlar, son derece üstün oynayan Kanarya'yı 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi. F.Bahçe bu sezon seyirci ortalaması en yüksek takım konumunda.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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