Kadıköy’e Trakya çıkarması
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor'u taraftarı yalnız bırakmadı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribünün tamamını doldurdu. İlk maçta da tribünler ve hatta stadın yanındaki evlerin çatıları bile tamamen dolmuştu.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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