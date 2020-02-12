Kadıköy’e Trakya çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribünün tamamını doldurdu. İlk maçta da tribünler ve hatta stadın yanındaki evlerin çatıları bile tamamen dolmuştu.