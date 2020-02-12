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12 Şubat 2020, Çarşamba
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’e Trakya çıkarması

Kadıköy’e Trakya çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor'u taraftarı yalnız bırakmadı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 15 otobüs ile 'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribünün tamamını doldurdu. İlk maçta da tribünler ve hatta stadın yanındaki evlerin çatıları bile tamamen dolmuştu.

  1. 12.2.2020
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