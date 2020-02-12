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12 Şubat 2020, Çarşamba
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’den ilk 11 siftahı

Falette’den ilk 11 siftahı

Kanarya'nın devre arasında E.Frankfurt'tan aldığı dün ilk defa bir resmi müsabakada 11 şansı buldu.

Kanarya'nın devre arasında E.Frankfurt'tan aldığı dün ilk defa bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile ilk Kırklarelispor maçında tanışmış ve 28 dakika oynamıştı. , ilk maçta oynayan Jailson, İsla ve Rodrigues'i kesti, yerine formayı Murat Sağlam, Falette ve 'ye şans verdi.

  1. 12.2.2020
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