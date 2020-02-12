Falette’den ilk 11 siftahı
Kanarya'nın devre arasında E.Frankfurt'tan aldığı Falette dün ilk defa bir resmi müsabakada 11 şansı buldu.
Kanarya'nın devre arasında E.Frankfurt'tan aldığı Falette dün ilk defa bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile ilk Kırklarelispor maçında tanışmış ve 28 dakika oynamıştı. Ersun Yanal, ilk maçta oynayan Jailson, İsla ve Rodrigues'i kesti, yerine formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci'ye şans verdi.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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