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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Bu neyin görüşmesi?

Bu neyin görüşmesi?

devinin ile oynadığı mücadelenin yankıları devam ederken, dün sosyal medyada dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, G.Birliği- mücadelesininden 9 gün önce 'de başkent ekibinin yöneticilerinden Mahmut Alanya ve Gökhan Solmaz ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Komşuoğlu'nun hesabından yayınladığı görüntülerde karşılıklı forma alışverişi yapıldığı görülürken, yer olarak Kadıköy'ün işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor'un kritik mücadelesine yakın bir tarihte yapılan bu görüşme ile ilgili bordomavili taraftarlar açıklama istedi ve "Bu neyin görüşmesi" diye sordu.

  1. 12.2.2020
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