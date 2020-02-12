Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, G.Birliği-Trabzonspor mücadelesininden 9 gün önce Kadıköy'de başkent ekibinin yöneticilerinden Mahmut Alanya ve Gökhan Solmaz ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Komşuoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde karşılıklı forma alışverişi yapıldığı görülürken, yer olarak Kadıköy'ün işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor'un kritik mücadelesine yakın bir tarihte yapılan bu görüşme ile ilgili bordomavili taraftarlar açıklama istedi ve "Bu neyin görüşmesi" diye sordu.