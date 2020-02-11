Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor | ÖZET İZLE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Kırklarelispor'u ağırladı.. Sarı-lacivertliler, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini bu kez 1-0'la geçerek yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Trabzonspor - BB. Erzurumspor eşleşmesinin galibinden sonra belli olacak. Bordo-mavililer ilk maçta rakibini 5-0'lık skorla mağlup etmiş ve yarı final için büyük bir avantaj yakalamıştı.

HASAN ALİ 68 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu. Hasan Ali Kaldırım, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.



5'inci dakikada Ferdi'den aldığı pas ile ceza yayına hareketlenen Zajc'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



12'nci dakikada Mehmet Ekici'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ferdi'nin aşırttığı top yan ağlarda kaldı.



24'üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Tolgay'dan seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den oyun alanına döndü.



34'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç geçti. Deniz'in eza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



41'inci dakikada Tolga'nın pası ile ceza sahası hemen önünde topla buluşan Falette'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



50'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci İbrahim Demir'den sekti. Dönen topa hareketlenen Mevlüt'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



83'üncü dakikada Zajc'ın pası ile buluşan Mehmet Ekici'nin içeri çevirdiği ortasında Bahadır Çiloğlu müdahale ederek tehlikeyi önledi.



89'uncu dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Tolgay'ın gelişine sert vuruşunda kaleci İbrahim Demir, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



Karşılaşma 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.





