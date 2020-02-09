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09 Şubat 2020, Pazar
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Kaptan

Kaptan Ozan Tufan

'de , maçına da kaptan olarak çıktı.

'de , maçına da kaptan olarak çıktı. Görev aldığı son 3 maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun kart cezalısı, 'ın da riske edilmediği karşılaşmada kaptan olarak yer aldı. Kaptan, istekli bir futbol sergilese de takımını galibiyete taşıyamadı.

  1. 9.2.2020
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