Kaptan Ozan Tufan

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçına da kaptan olarak çıktı. Görev aldığı son 3 maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun kart cezalısı, Hasan Ali Kaldırım'ın da riske edilmediği karşılaşmada kaptan olarak yer aldı. Kaptan, istekli bir futbol sergilese de takımını galibiyete taşıyamadı.