Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'de 8. randevuda

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçları ile sürüyor. Bu hafta ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan... Öte yandan 23. haftada sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde dev mücadele öncesi Yanal'dan özellikle iki isme talimat geldi. İşte detaylar...