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07 Şubat 2020, Cuma
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ile 'de 8. randevuda

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'de 8. randevuda

ile Aytemiz , 'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertli takım 4, turuncu-yeşilliler 2 kez galip geldi.

  1. 07.02.2020
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