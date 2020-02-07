Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'de 8. randevuda
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertli takım 4, turuncu-yeşilliler 2 kez galip geldi.
Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.
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