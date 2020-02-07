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07 Şubat 2020, Cuma
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'de derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe!

'de heyecan 21. hafta maçları ile sürüyor. Bu hafta ligin dişli ekiplerinden 'u ağırlayacak olan 'de hedef mutlak 3 puan... Öte yandan 23. haftada sahasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde dev mücadele öncesi Yanal'dan özellikle iki isme talimat geldi. İşte detaylar...

'de heyecan tam gaz sürerken, ile 23 Şubat'ta 'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör 'ı düşündürüyor.

Milliyet'in haberine göre; Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve Ankaraücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 10:21
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