Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe!

Süper Lig'de heyecan tam gaz sürerken, Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

Milliyet'in haberine göre; Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve Ankaraücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.