Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe!
Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçları ile sürüyor. Bu hafta ligin dişli ekiplerinden Alanyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan... Öte yandan 23. haftada sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde dev mücadele öncesi Yanal'dan özellikle iki isme talimat geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan tam gaz sürerken, Galatasaray ile 23 Şubat'ta Kadıköy'de oynayacağı derbi öncesi Alanya ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadronun kilit isimlerinin sarı kart sınırında olması teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Alanyaspor 2-0 Galatasaray— Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020
İşte karşılaşmanın özeti ?? pic.twitter.com/7NPXVwgHAM
Milliyet'in haberine göre; Her iki takım için de büyük öneme sahip derbiye Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkmak istemeyen Yanal, iki yıldızından Alanya ve Ankaraücü maçlarında dikkatli olmalarını istedi.
- 07.02.2020
- Güncelleme: 07.02.2020 10:21
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.