Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin acı günü
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp tarafından Fransız basketbolcuya başsağlığı mesajı yayınlandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
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