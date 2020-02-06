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06 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin acı günü

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin acı günü

'nın pivotu 'nin annesi hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp tarafından Fransız basketbolcuya başsağlığı mesajı yayınlandı.

'nın Fransız pivotu 'nin annesi hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

  1. 07.02.2020
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