Samandıra’da durmak yok
Kupada önceki gün Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, hız kesmeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı.
Kupada önceki gün Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, hız kesmeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Kanarya, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Alanyaspor karşılaşması için geri sayıma geçecek.
- 7.2.2020
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