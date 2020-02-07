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07 Şubat 2020, Cuma
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Samandıra’da durmak yok

Samandıra’da durmak yok

Kupada önceki gün Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden , hız kesmeden maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde tesislerinde çalıştı.

Kupada önceki gün Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden , hız kesmeden maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde tesislerinde çalıştı. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Kanarya, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Alanyaspor karşılaşması için geri sayıma geçecek.

  1. 7.2.2020
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