Samandıra’da durmak yok

Kupada önceki gün Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, hız kesmeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Kanarya, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Alanyaspor karşılaşması için geri sayıma geçecek.