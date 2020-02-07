İstatistiklerde lider Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri İstatistiklerde lider Fenerbahçe

İstatistiklerde lider

İstatistiklerde lider Fenerbahçe

, önemli istatistiklerde zirvede yer alıyor. En çok topla oynayan, en çok şut çeken takım olan , tek sorunu pozisyonları gole çevirmekte yaşıyor.

Ligin ikinci yarısında yükselişe geçen , istatistiklerde zirveyi kaptı. 'de 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, özellikle hücumdaki istatistiklerde rakiplerini solladı. 'ın öğrencileri; topa sahip olma, şut, isabetli şut, ikili mücadele kazan, en çok net gol pozisyonuna giren takımlar arasında ilk sırayı aldı. Fenerbahçe'nin en kötü olduğu istatistik ise yakaladığı pozisyonları gole çevirmek... En çok net gol pozisyonuna giren sarı- lacivertliler, ağları havalandırma konusunda ise yüzde 30.4 ile Süper Lig'in en kötü takımı olarak öne çıkıyor. 'yı yüzde 30.6 ile Denizlispor, yüzde 31.8 ile de takip ediyor.

DİREKLERİ DÖVÜYORLAR!
Bu sezon Süper Lig'de şutları en çok direkte patlayan takım da Fenerbahçe... Sarılacivertliler, geride kalan 20 haftada tam 12 kez direğe takıldı. Kanarya'yı 11 kez şutları direkten dönen lider Sivasspor takip ediyor.

  1. 7.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstatistiklerde lider Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN