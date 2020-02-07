Kadıköy klasiği
Taraftarı önünde başlangıç düdüğüyle birlikte baskı kuran Fenerbahçe, 21. hafta sınavında da bunu yapacak 12. adamın da desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, hızlı başlayıp, ilk 45’te işi bitirmeye çalışacak.
Kritik haftalara girilen dönemde Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal da sezonun flaş takımları arasında yer alan rakiplerine karşı yapmaları gerekenler üzerinde çalışıyor. Taraftarı önünde son 5 maçı da kazanan ve bu sezon evinde tek yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, 21. haftada da 'Kadıköy klasiği'ni uygulayacak. 12. adamının da desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayacak olan Kanarya, atacağı gollerle ilk 45'te işi bitirmeye çalışacak.
Ersun Yanal, Alanya'nın kilit isimlere karşı da önlem alacak. 16 gollü Cisse'yi Serdar'ın markajında tutacak olan Yanal, Güney ekibinin sol kanattaki hızlı oyuncusu Fernandes'i de Isla-Tolga Ciğerci ikilisiyle durduracak. Tolga'yı sağ önde kullanacak olan tecrübeli hoca, bu oyuncudan önceki maçlarda olduğu gibi arkasında oynayan takım arkadaşına destek olmasını isteyecek. Asistleriyle öne çıkan Bakasetas ise Luiz Gustavo'nun kontrolünde olacak. Fenerbahçe, hücuma ise Max Kruse, Rodrigues ve Muriç ile goller arayacak.
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