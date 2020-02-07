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07 Şubat 2020, Cuma
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klasiği

Kadıköy klasiği

Taraftarı önünde başlangıç düdüğüyle birlikte baskı kuran , 21. hafta sınavında da bunu yapacak 12. adamın da desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, hızlı başlayıp, ilk 45’te işi bitirmeye çalışacak.

Kritik haftalara girilen dönemde 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör da sezonun flaş takımları arasında yer alan rakiplerine karşı yapmaları gerekenler üzerinde çalışıyor. Taraftarı önünde son 5 maçı da kazanan ve bu sezon evinde tek yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, 21. haftada da ' klasiği'ni uygulayacak. 12. adamının da desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayacak olan Kanarya, atacağı gollerle ilk 45'te işi bitirmeye çalışacak.

Ersun Yanal, Alanya'nın kilit isimlere karşı da önlem alacak. 16 gollü Cisse'yi Serdar'ın markajında tutacak olan Yanal, Güney ekibinin sol kanattaki hızlı oyuncusu Fernandes'i de Isla-Tolga Ciğerci ikilisiyle durduracak. Tolga'yı sağ önde kullanacak olan tecrübeli hoca, bu oyuncudan önceki maçlarda olduğu gibi arkasında oynayan takım arkadaşına destek olmasını isteyecek. Asistleriyle öne çıkan Bakasetas ise Luiz Gustavo'nun kontrolünde olacak. Fenerbahçe, hücuma ise Max Kruse, Rodrigues ve Muriç ile goller arayacak.

  1. 7.2.2020
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