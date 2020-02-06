Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı. Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı! Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu.