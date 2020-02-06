Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Fenerbahçe'de 1.5 yılda alınan 29 futbolcu için 600 milyon TL kasadan çıktı. Ancak bunların içinde 1 tane bile sol bek olmaması sezonun kalanı için büyük bir risk oluşturuyor.

6 Şubat 2020 Perşembe 06:37 Güncelleme: 06.02.2020 06:37
Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Takvim'in haberine göre, son 1.5 yıl içinde 600 milyon TL harcayarak 29 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, son ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ihtiyacı olan sol beki alamadı.

Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

1.5 yıl içinde kadroya dahil edilen 29 oyuncunun 14'ü orta saha, 6'sı stoper, 5'i forvet, 3'ü kaleci ve 1'i de sağ bek. Moses ve Zanka ara transfer döneminde gönderildi.

Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Zanka'nın yerine stoper alındı ama sol bek yine alınamadı. Merkez orta sahada ciddi bir fazlalık meydana gelirken sol bekte sadece Hasan Ali'nin adı kaldı! Hasan Ali'nin sakatlığı süresince Dirar'ın daha sol bekte beklenenden çok daha iyi oynaması Fener'in şansı oldu.

Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı

Ama sezonun kalanı için bir garanti yok. Dünkü Kırklareli maçında da sol bekte önce Deniz Türüç, sonra Dirar oynadı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde son durum, transfer planlamasındaki yanlışlığa dikkat çekiyor.

Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı
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