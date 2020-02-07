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07 Şubat 2020, Cuma
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Hasan Ali'den mesaj: Hazırım

Hasan Ali'den mesaj: Hazırım

Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte son idmana çıkan 'dan mesaj var. karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan 'nin sol beki, dün hesabından bir paylaşımda bulundu. İdmandan fotoğraf koyan Hasan Ali, "Hazırım. Omuz omuza" yazdı.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte son idmana çıkan 'dan mesaj var. karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan 'nin sol beki, dün hesabından bir paylaşımda bulundu. İdmandan fotoğraf koyan Hasan Ali, "Hazırım. Omuz omuza" yazdı.

  1. 7.2.2020
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