Hasan Ali'den mesaj: Hazırım
Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte son idmana çıkan Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj var. Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Fenerbahçe'nin sol beki, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İdmandan fotoğraf koyan Hasan Ali, "Hazırım. Omuz omuza" yazdı.
Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte son idmana çıkan Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj var. Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Fenerbahçe'nin sol beki, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İdmandan fotoğraf koyan Hasan Ali, "Hazırım. Omuz omuza" yazdı.
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