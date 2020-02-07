Hasan Ali'den mesaj: Hazırım

Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte son idmana çıkan Hasan Ali Kaldırım'dan mesaj var. Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Fenerbahçe'nin sol beki, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İdmandan fotoğraf koyan Hasan Ali, "Hazırım. Omuz omuza" yazdı.