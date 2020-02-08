"Ümit Öztürk Fenerbahçe'nin lehine 2 tane penaltıyı vermedi"
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Kapsal, "Ümit Öztürk Fenerbahçe'nin lehine 2 tane penaltıyı vermedi." ifadelerini kullandı.
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