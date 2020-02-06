Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ismi birçok kulüp ile anılan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, devre arasında ünlü bir ismin kendisini transfer etmek için 3 kez aradığını itiraf etti.

6 Şubat 2020 Perşembe 21:06 Güncelleme: 06.02.2020 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





