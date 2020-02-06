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Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ismi birçok kulüp ile anılan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertli kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, devre arasında ünlü bir ismin kendisini transfer etmek için 3 kez aradığını itiraf etti.
6 Şubat 2020 Perşembe 21:06
Güncelleme: 06.02.2020 21:06
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Yaklaşık 2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, Şili basınından CDF kanalına konuştu.
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Devre arasında ismi birçok kulüp ile anılan ancak sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmayı seçen tecrübeli futbolcu, flaş itiraflarda bulundu.
İŞTE MAURİCİO ISLA'NIN AÇIKLAMALARI
"Boca Juniors'taRiquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki."
"Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim."
"Riquelme bana, Ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Fenerbahçe ile konuşması gerekiyordu. Ben, 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim."