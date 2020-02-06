Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir çok oyuncu ile görüşmesine karşın sadece Simon Falette'ye imza attırabilmişti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı maliz kriz, transfer yapabilmesine engel olurken yönetim, yaz transfer sezonunda aynı sorunları yaşamamak adına çalışmalarını yürütüyor. Mevcut kadrodaki en değerli isimlerden biri olan Vedat Muriç için bir çok Premier Lig kulübünün sıraya girdiği bilinirken, İngiliz basınından sürpriz bir transfer haberi geldi. Buna göre Tottenham, Aston Villa ve Leicester City kulüpleri, yaz transfer dönemi için Muriç'e yapacağı teklifi belirledi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

6 Şubat 2020 Perşembe 09:52 Güncelleme: 06.02.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





