Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir çok oyuncu ile görüşmesine karşın sadece Simon Falette'ye imza attırabilmişti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı maliz kriz, transfer yapabilmesine engel olurken yönetim, yaz transfer sezonunda aynı sorunları yaşamamak adına çalışmalarını yürütüyor. Mevcut kadrodaki en değerli isimlerden biri olan Vedat Muriç için bir çok Premier Lig kulübünün sıraya girdiği bilinirken, İngiliz basınından sürpriz bir transfer haberi geldi. Buna göre Tottenham, Aston Villa ve Leicester City kulüpleri, yaz transfer dönemi için Muriç'e yapacağı teklifi belirledi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
6 Şubat 2020 Perşembe 09:52 Güncelleme: 06.02.2020 10:03
Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç için...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelmiş ve deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç için...

Sarı lacivertlilerde yaşanan mali kriz, transferde büyük zorluk yaratırken yönetim, henüz somut bir adım atamamasına karşın yaz transfer sezonunda bir sorun yaşamamak adına çözümler arıyor.

Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç için...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine uymak için titiz bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler, takıma dahil olması planlanan birçok oyuncuyu mali sebeplerden dolayı kadrosuna katamamış hatta kadroya katılan Falette'yi aynı sebeplerden ötürü TFF'ye oldukça geç bildirmek durumunda kalmıştı.

Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç için...

Zanka ve Moses gibi isimlerle de yol ayrımına giden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yardım programları düzenlemiş ancak bu da ağır mali yükün altından kalkabilmek adına yeterli katkıyı sağlayamamıştı..

Tek çare satılması deniyordu! Vedat Muriç için...

Öte yandan sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Fenerbahçe, elinden oyuncu çıkarmadan sadece bonservisi elinde olan ya da bedelsiz kiralama ile oyuncu alabilecek.

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