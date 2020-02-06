Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda hassas davranan Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna katarak transfer tahtasını kapatmıştı. Gözünü sezon sonuna çeviren sarı-lacivertli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transferi için uzun uğraşlar verdiği dünya yıldızına gözünü dikti. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Şubat 2020 Perşembe 06:37
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar işini şansa bırakmak istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için hareket planını erken belirledi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz transfer sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Ara transfer döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'inde mücadele edecek olan kadronun temellerini atmaya şimdiden başladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN