Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor
Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda hassas davranan Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna katarak transfer tahtasını kapatmıştı. Gözünü sezon sonuna çeviren sarı-lacivertli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transferi için uzun uğraşlar verdiği dünya yıldızına gözünü dikti. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Şubat 2020 Perşembe 06:37
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Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar işini şansa bırakmak istemiyor.
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TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için hareket planını erken belirledi.
Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz transfer sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.
Ara transfer döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'inde mücadele edecek olan kadronun temellerini atmaya şimdiden başladı.