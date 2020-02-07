İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Alanyaspor 11'i!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.