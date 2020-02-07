İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Alanyaspor 11'i!

Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Alanyaspor maçı 11'i...
7 Şubat 2020 Cuma 15:32
Güncelleme: 07.02.2020 15:37
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.
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Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Ülker Stadı'nda cumartesi saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
EMRE BELÖZOĞLU CEZALI Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek.