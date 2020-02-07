Ersun Yanal Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer dönemini sol bek transferi yapmadan tamamlayan Fenerbahçe'de gözler tamamen Hasan Ali Kaldırım'a çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun yokluğunda o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı. Faslı futbolcu asıl mevkisi olmamasına rağmen mücadeleci tavrıyla teknik heyetten geçer not almıştı.

Sol bek mevkisinde alternatifsiz kalan Fenerbahçe'ye müjde Hasan Ali Kaldırım'dan gelmişti. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan deneyimli futbolcu, takımlara çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın takıma dönmesinin ardından Alanyaspor maçında oynayıp oynamayağı belirsizliğini koruyordu.

SAKATLIĞI GEÇTİ ANCAK OYNAMASI ZOR

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının geçtiği öğrenildi. Ancak kadroda yer alsa bile Hasan Ali'nin Aytemiz Alanyaspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

ZORAKİ DURUMLAR DIŞINDA FORMA GİYEMEYECEK

Bir süredir formasından uzak kalan ve kadroda olma ihtimali düşük görülen Hasan Ali Kaldırım'ın fiziksel anlamda ciddi eksikleri bulunuyor. Tecrübeli futbolcu eğer kadroda yer alırsa zoraki durumlar dışında forma giyemeyecek.

Bu sezon sol bekte sorunlar yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu bölgede birçok kez Nabil Dirar'a görev vermişti. Hasan Ali Kaldırım 2 kez sakatlık yaşadığı bu süreçte sadece 7 maçta forma giyebildi.

DERBİYE HAZIRLIYOR!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım'ın yeniden sakatlanma riskine karşın, hemen oynatmayı düşünmüyor. 2 hafta sonra Galatasaray'la çok önemli bir derbi maçta karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın o maça kadar fiziksel olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.