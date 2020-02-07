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07 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararını verdi!

'la ilgili kararını verdi!

Ersun Yanal Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararını verdi!

, 'in 21. haftasında sahasında son haftaların formda takımı 'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda , zirve yolunda çok önemli olan maçta hata yapmak istemiyor. Buna göre planlarını belirleyen deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 'la ilgili kararını verdi.

'nun belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara dönemini sol bek transferi yapmadan tamamlayan 'de gözler tamamen 'a çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde , bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun yokluğunda o bölgede 'ı kullandı. Faslı futbolcu asıl mevkisi olmamasına rağmen mücadeleci tavrıyla teknik heyetten geçer not almıştı.

Sol bek mevkisinde alternatifsiz kalan Fenerbahçe'ye müjde Hasan Ali Kaldırım'dan gelmişti. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan deneyimli futbolcu, takımlara çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın takıma dönmesinin ardından maçında oynayıp oynamayağı belirsizliğini koruyordu.

SAKATLIĞI GEÇTİ ANCAK OYNAMASI ZOR
Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının geçtiği öğrenildi. Ancak kadroda yer alsa bile Hasan Ali'nin Aytemiz Alanyaspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

ZORAKİ DURUMLAR DIŞINDA FORMA GİYEMEYECEK
Bir süredir formasından uzak kalan ve kadroda olma ihtimali düşük görülen Hasan Ali Kaldırım'ın fiziksel anlamda ciddi eksikleri bulunuyor. Tecrübeli futbolcu eğer kadroda yer alırsa zoraki durumlar dışında forma giyemeyecek.

Bu sezon sol bekte sorunlar yaşayan Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu bölgede birçok kez Nabil Dirar'a görev vermişti. Hasan Ali Kaldırım 2 kez sakatlık yaşadığı bu süreçte sadece 7 maçta forma giyebildi.

DERBİYE HAZIRLIYOR!
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım'ın yeniden sakatlanma riskine karşın, hemen oynatmayı düşünmüyor. 2 hafta sonra 'la çok önemli bir derbi maçta karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın o maça kadar fiziksel olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

  1. 07.02.2020
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