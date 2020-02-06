Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA | MAÇ SONUCU
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun Türk derbisinde Fenerbahçe Opet’e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.
Turuncu beyazlılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u, 18 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.
SALON: İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov
FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis
ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze
SETLER: 22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15
SÜRE: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)
- 06.02.2020
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