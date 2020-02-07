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07 Şubat 2020, Cuma
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Avrupa derbisi Eczacıbaşı'nın

Avrupa derbisi Eczacıbaşı'nın

A 5. hafta maçında , Opet'i 3-2 yendi. Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Voleybol Kadınlar A 5. hafta maçında , Opet'i 3-2 yendi. Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertiler ise 11 puanla 2. sırada kaldı. Eczacıbaşı, 18 Şubat'ta Budowlani'yi, Fenerbahçe ise aynı tarihte LP Salo'yu konuk edecek.

  1. 7.2.2020
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