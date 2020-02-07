Avrupa derbisi Eczacıbaşı'nın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertiler ise 11 puanla 2. sırada kaldı. Eczacıbaşı, 18 Şubat'ta Budowlani'yi, Fenerbahçe ise aynı tarihte LP Salo'yu konuk edecek.