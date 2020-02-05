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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'da çeyrek finale uçtu

VakıfBank İtalya'da çeyrek finale uçtu

Takımı, CEV B Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi 'yi 3-0 mağlup etti. Puanını 12'ye çıkaran sarı-siyahlılar grupta liderliğe yükselip çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Takımı, CEV B Grubu'nun 5. haftasında İtalyan ekibi 'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider giren İtalyan takımını set vermeden mağlup edip, 12 puanla ilk sıranın yeni sahibi olan VakıfBank, grupta son maçlar öncesi çeyrek finali de garantiledi.

VakıfBank, gruptaki son maçında 18 Şubat Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımını konuk edecek.

Salon: Siena

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Jörg Kellenberger (Almanya)

Savino Del Bene: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz)

Setler: 26-28, 19-25, 21-25

Süre: 84 dakika (35, 24, 25)

  1. 06.02.2020
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