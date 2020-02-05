VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup etti. Puanını 12'ye çıkaran sarı-siyahlılar grupta liderliğe yükselip çeyrek finale kalmayı garantiledi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider giren İtalyan takımını set vermeden mağlup edip, 12 puanla ilk sıranın yeni sahibi olan VakıfBank, grupta son maçlar öncesi çeyrek finali de garantiledi.
VakıfBank, gruptaki son maçında 18 Şubat Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımını konuk edecek.
Salon: Siena
Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Jörg Kellenberger (Almanya)
Savino Del Bene: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz)
Setler: 26-28, 19-25, 21-25
Süre: 84 dakika (35, 24, 25)
- 06.02.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
VakıfBank İtalya'da çeyrek finale uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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