Şampiyonlar Ligi’nde derbi zamanı

Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten Eczacıbaşı'nın deneyimli smaçörü Natalia Pereira, "Bence sezonun şu ana kadarki en önemli maçlarından birine çıkacağız. Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu biraz değişti, takımlarına Amerikalı bir pasör çaprazı katıldı. Bu maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Umarım bunu başarırız çünkü bu maçtan üç puanla ayrılmak bizim için çok önemli" dedi.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, yarın saat 19.00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.