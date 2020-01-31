A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakipleri belli oldu!
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin, ABD, Rusya ve Arjantin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile mücadele edecek.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 16:04
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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