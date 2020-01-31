A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakipleri belli oldu! - Son dakika Diğer Milli Takımlar haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakipleri belli oldu!

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu. A , 'nda , , ve Arjantin ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nda B Grubu'nda , , , ve Arjantin ile mücadele edecek.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 16:04
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