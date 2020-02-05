Halkbank rahat kazandı
Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 25-21, 25-13, 24-26 ve 26-24'lük setlerle 3-1 mağlup ederken; İstanbul BB ise Arhavi'yi 3-0'la geçti. Günün programı: 13.00: F.Bahçe-Bursa, 17.00: G.Saray-Arkas.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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