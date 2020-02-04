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04 Şubat 2020, Salı
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'nda çeyrek finalde

THY Challenge Kupası'nda çeyrek finalde

Kadın Voleybol Takımı, CEV son 16 turu rövanşında konuk ettiği Rumen ekibi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Temsilcimiz çeyrek finalde Avusturya ekibi ASKÖ Linz-Steg ile eşleşti.

Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda oynadığı turun ilk maçını da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg takımıyla eşleşti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Tiran Shaino (İsrail)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)

CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana Popa, Georgiana Popa, Badiu-Savu, Cauc, Pantiru)

Setler: 25-15, 25-12, 25-17

Süre: 58 dakika (19, 19, 20)

  1. 04.02.2020
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