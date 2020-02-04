THY Challenge Kupası'nda çeyrek finalde
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Rumen ekibi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Temsilcimiz çeyrek finalde Avusturya ekibi ASKÖ Linz-Steg ile eşleşti.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-0 mağlup etti.
Deplasmanda oynadığı turun ilk maçını da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını çeyrek finale yazdırdı.
Türk Hava Yolları, çeyrek finalde Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg takımıyla eşleşti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bjorn Willems (Belçika), Tiran Shaino (İsrail)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan)
CSM Lugoj: Laura, Petra, Balintoni, Ignjic, Roman, Kocic (Adriana Popa, Georgiana Popa, Badiu-Savu, Cauc, Pantiru)
Setler: 25-15, 25-12, 25-17
Süre: 58 dakika (19, 19, 20)
- 04.02.2020
- ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...
- Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyorlar! İşte önerilecek miktar
- Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
THY Challenge Kupası'nda çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.