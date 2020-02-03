Djokovic 8. kez zaferini ilan etti
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde zafer Novak Djokovic'in... Finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşan Sırp tenisçi, korttan 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünya 2 numarası olan Djokovic, bu organizasyonda 8. kez kupayı kaldırdı, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde zafer Novak Djokovic'in... Finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşan Sırp tenisçi, korttan 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünya 2 numarası olan Djokovic, bu organizasyonda 8. kez kupayı kaldırdı, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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