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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Djokovic 8. kez zaferini ilan etti

Djokovic 8. kez zaferini ilan etti

'nın tek erkeklerde zafer 'in... ile karşılaşan Sırp tenisçi, korttan , 4-6, 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünya 2 numarası olan Djokovic, bu organizasyonda 8. kez kupayı kaldırdı, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde zafer 'in... ile karşılaşan Sırp tenisçi, korttan , 4-6, 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünya 2 numarası olan Djokovic, bu organizasyonda 8. kez kupayı kaldırdı, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu.

  1. 3.2.2020
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