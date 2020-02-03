Djokovic 8. kez zaferini ilan etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde zafer Novak Djokovic'in... Finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşan Sırp tenisçi, korttan 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünya 2 numarası olan Djokovic, bu organizasyonda 8. kez kupayı kaldırdı, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu.