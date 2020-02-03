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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Dişi Aslanlar şans tanımadı

Dişi Aslanlar şans tanımadı

'nin 14. haftasında kazandı. 'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, salondan galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında kazandı. 'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, salondan galip ayrıldı.

  1. 3.2.2020
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