Derbi kralı Kanarya!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta damgasını vurdu. Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine set vermedi. Başlangıçtan itibaren rakibine üstünlük kuran Kanarya, setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazandı. Bu sezonki 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, Ter Maat'ın yıldızlaştığı karşılaşmada ezeli rakibine karşı ilk yarıdaki maçın da rövanşını aldı.