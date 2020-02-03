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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Derbi kralı Kanarya!

Derbi kralı Kanarya!

’nde dün ’a konuk olan sarılacivertliler, rakibine şans tanımadı, salondan galibiyetle ayrıldı.

AXA Efeler Ligi'nin 15. haftasına Sigorta damgasını vurdu. HDI Sigorta'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine set vermedi. Başlangıçtan itibaren rakibine üstünlük kuran Kanarya, setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazandı. Bu sezonki 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, Ter Maat'ın yıldızlaştığı karşılaşmada ezeli rakibine karşı ilk yarıdaki maçın da rövanşını aldı.

  1. 3.2.2020
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