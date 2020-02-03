Derbi kralı Kanarya!
Voleybol Ligi’nde dün Galatasaray’a konuk olan sarılacivertliler, rakibine şans tanımadı, salondan galibiyetle ayrıldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta damgasını vurdu. Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine set vermedi. Başlangıçtan itibaren rakibine üstünlük kuran Kanarya, setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazandı. Bu sezonki 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, Ter Maat'ın yıldızlaştığı karşılaşmada ezeli rakibine karşı ilk yarıdaki maçın da rövanşını aldı.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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