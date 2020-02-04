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04 Şubat 2020, Salı
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Ara transferde gerçeği! ...

Ara transferde Alper Potuk gerçeği! Galatasaray...

'nin ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği ancak 'a transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle sözleşmesini fesih etmediği 'un, ayrılmama nedeni ortaya çıktı. Buna göre 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçeli yetkililerle yaptığı özel konuşmada,  "Babam İstanbul'da tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var." dediği öğrenildi! İşte detaylar...

Sezon başında ile olan sözleşmesinde yüzde 40 indirime giden ve ücretini 1 milyon 200 bin euroya indiren, sarı lacivertli camia tarafından övgü dolu sözlerle bahsedilen , ara transfer döneminde adeta istenmeyen adam ilan edilmişti. Fenerbahçeli yetkililerin ayrılması için tüm şartları zorladığı 28 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmama kararı almış ve Fenerbahçeli yetkililere bunu iletmişti.

Sarı lacivertli taraftarlar tarafından bu karar ağır eleştirilere maruz kalırken, Alper Potuk'un Fenerbahçe'den ayrılmamasındaki sebebin perde arkası ortaya çıktı. Buna göre devre arasında İstanbul dışında başka bir takıma gitmek istemeyen tecrübeli oyuncunun gerekçesi, babasının tedavi görmesi oldu.

Alper Potuk, Fenerbaçe yönetiminin ile anlaşmasının ardından yöneticilerle yaptığı konuşmada, "Babam İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Eğer beni istemiyorsanız sözleşmemi feshedebilirsiniz" dedi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ KORKUSU

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Alper Potuk'un sözleşmesini Beşiktaş ve 'a gider endişesiyle fesih edemedi. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin temasa geçtiği Beşiktaş'ın da bedelsiz olarak oyuncunun kadroya katılabileceğini ilettiği belirtildi.

KASIMPAŞA TEKLİFTE BULUNDU AMA...

Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün tekliflerini bu nedenle geri çeviren Alper Potuk'a son gün Kasımpaşa da teklifte bulundu. Ancak bu kez de süre yeterli olmadı ve Fenerbahçe'de kalan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı.

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Fenerbahçe'de son sezonlarda gözden çıkartılan ve fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk'un sözleşmesinde indirim yapmasına rağmen, özellikle babasının hastalığı döneminde mağdur edilmesi, tam anlamıyla vefasızlık olarak nitelendirildi.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 15:52
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