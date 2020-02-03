Nabil Dirar: Pozitif kalmalıyız
Nabil Dirar, sadece 3 puan kaybettiklerini ve bu maçı derhal unutup yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Faslı oyuncu, "Pozitif kalmak durumundayız. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kalan maçlarda maksimum puanları toplamak istiyoruz" dedi.
Nabil Dirar, sadece 3 puan kaybettiklerini ve bu maçı derhal unutup yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Faslı oyuncu, "Pozitif kalmak durumundayız. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kalan maçlarda maksimum puanları toplamak istiyoruz" dedi. Sol bekte oynamasıyla ilgili olarak ise, "Hocamın verdiği görevi yapmaya çalışıyorum. Performansımdan da memnunum" yorumunu yaptı.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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