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03 Şubat 2020, Pazartesi
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: Pozitif kalmalıyız

Nabil Dirar: Pozitif kalmalıyız

, sadece 3 puan kaybettiklerini ve bu maçı derhal unutup yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Faslı oyuncu, "Pozitif kalmak durumundayız. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kalan maçlarda maksimum puanları toplamak istiyoruz" dedi.

Nabil Dirar, sadece 3 puan kaybettiklerini ve bu maçı derhal unutup yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Faslı oyuncu, "Pozitif kalmak durumundayız. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kalan maçlarda maksimum puanları toplamak istiyoruz" dedi. Sol bekte oynamasıyla ilgili olarak ise, "Hocamın verdiği görevi yapmaya çalışıyorum. Performansımdan da memnunum" yorumunu yaptı.

  1. 3.2.2020
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