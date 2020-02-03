Garry bu kez ‘el freni’ oldu
Garry Rodrigues'in Trabzonspor karşısındaki performansı tartışma konusu oldu. Maça iyi başlayan ve Kruse'nin golünde bu sezon ligdeki 4. asistini yapan oyuncu, daha sonra bireysel futbolu ile takımın hızını kesti.
Oyunda kaldığı sürede 6 kritik top kaybı yapan (birçoğu Trabzonspor kontratağı olarak Fenerbahçe kalesine döndü) Rodrigues, takım arkadaşlarını zor durumda bıraktı. Ersun Yanal'ın 76'da kenara aldığı Yeşil Burun Adalı futbolcunun, soyunma odasında herkesten özür dilediği öğrenildi. Teknik heyetin, Garry'yi daha kolektif oynaması konusunda uyarması bekleniyor.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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