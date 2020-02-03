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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Garry bu kez ‘el freni’ oldu

Garry bu kez ‘el freni’ oldu

Garry Rodrigues'in karşısındaki performansı tartışma konusu oldu. Maça iyi başlayan ve Kruse'nin golünde bu sezon ligdeki 4. asistini yapan oyuncu, daha sonra bireysel futbolu ile takımın hızını kesti.

Oyunda kaldığı sürede 6 kritik top kaybı yapan (birçoğu kontratağı olarak kalesine döndü) Rodrigues, takım arkadaşlarını zor durumda bıraktı. 'ın 76'da kenara aldığı Yeşil Burun Adalı futbolcunun, soyunma odasında herkesten özür dilediği öğrenildi. Teknik heyetin, Garry'yi daha kolektif oynaması konusunda uyarması bekleniyor.

  1. 3.2.2020
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