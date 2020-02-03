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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Kruse seriye bağladı

Kruse seriye bağladı

'nin gol serisi 'da da devam etti. oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandıran Alman yıldız, gol sayısını 5'e yükseltti. Kariyeri boyunca sezonun gol+asist sayısını hep yükselten Kruse'nin performansı gelecek maçlar için güven kaynağı oldu.

Max Kruse'nin gol serisi 'da da devam etti. oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandıran Alman yıldız, gol sayısını 5'e yükseltti. Kariyeri boyunca sezonun gol+asist sayısını hep yükselten Kruse'nin performansı gelecek maçlar için güven kaynağı oldu.

  1. 3.2.2020
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