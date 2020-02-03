Kruse seriye bağladı

Max Kruse'nin gol serisi Trabzon'da da devam etti. Ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandıran Alman yıldız, gol sayısını 5'e yükseltti. Kariyeri boyunca sezonun ikinci yarılarında gol+asist sayısını hep yükselten Kruse'nin performansı gelecek maçlar için güven kaynağı oldu.