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06 Şubat 2020, Perşembe
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Avrupa’da derbi günü

Avrupa’da derbi günü

Voleybolda  A Grubu 5. haftasında F.Bahçe ile Eczacıbaşı karşılaşıyor.

Voleybolda A Grubu 5. haftasında F.Bahçe ile Eczacıbaşı karşılaşıyor. Burhan Felek'teki maç 19.00'da başlıyor. Eczacıbaşı 11 puanla lider, F.Bahçe 10 puanla ikinci.

  1. 6.2.2020
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