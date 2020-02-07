Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kafa karıştırdı! Ayrılık...
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında federasyona bildirilen listede adı yer almadığı için maçlarda forma giyemeyen Mehmet Ekici ile ayrılık planları yapılıyordu. 29 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı teknik ekibin aklını karıştırdı.
Süper Lig'in ilk devresinde adı TFF'ye bildirilen listede olmadığı için müsabakalarda forma giyemeyen Mehmet Ekici'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre deneyimli orta saha oyuncusu bu yıl gösterdiği performansla kafa karışıklığına neden oldu.
Yönetim takıma katıldığı günden bu yana sık sık sakatlanan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, performansı sonrası yeni bir yol haritası da çizilebilir. Oyuncuya yeni sözleşme teklif edilebileceği de gelen bilgiler arasında.
Kariyerine Almanya'da başlayan Mehmet Ekici, Bayern Münih de olmak üzere birçok takımın altyapısında forma giydi. Bayern'den 2011 yılında Werder Bremen'e 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile giden deneyimli yıldız, 2014'te Trabzonspor'a imza atmıştı. 29 yaşındaki orta saha 2017'de de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bu sezon biri Süper Lig ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 maçta forma şansı bulan Mehmet Ekici, bu karşılaşmalarda skor üretemedi.
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