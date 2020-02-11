Ersun Yanal'dan mini revizyon

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçında kaybedilen 2 puan hakem hatalarına bağlanırken, takımdaki bazı oyuncularda yaşanan form düşüşü de dikkat çekiyor. Özellikle stoperde görev alan Jailson yine kritik hatalar yapmaya başlarken, sol kanatta oynayan Tolga Ciğerci'nin de performansında iki haftadır gerileme var. Gol yollarında takımın en büyük kozu olan Muriç de son iki maçı boş geçince, şampiyonluk yarışında kritik 5 puan çöpe gitti.



EMRE'NİN CEZASI BİTTİ

Teknik heyet genel anlamda takımın hırs ve mücadelesinden memnun olsa da bireysel olarak gerileme yaşayan oyunculardan bazılarını Ankaragücü maçında kulübeye çekebilir...



Takıma monte edilmesi beklenen isimler ise cezası biten Emre ile Mevlüt, Deniz ve Falette. Hafta boyunca bu oyuncuları antrenmanlarda izleyecek olan Ersun Yanal, kararını performansa göre verecek. Hedef, başkentte işi şansa bırakmadan 3 puanı güzel oyunla almak.





