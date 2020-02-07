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07 Şubat 2020, Cuma
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Aytemiz maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol Takımı, 'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.

Tesislerde kampa giren , yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz 'u ağırlayacak.

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  1. 07.02.2020
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