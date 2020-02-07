Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.
Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
- 07.02.2020
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