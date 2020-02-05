Alanya maçının biletleri satışta
Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de maç biletleri satışa çıktı. Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün FB kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de maç biletleri satışa çıktı. Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün FB kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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