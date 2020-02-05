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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Alanya maçının biletleri satışta

Alanya maçının biletleri satışta

’in 21. haftasında ’u konuk edecek ’de maç biletleri satışa çıktı. , kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.

'in 21. haftasında 'u konuk edecek 'de maç biletleri satışa çıktı. , kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.

  1. 5.2.2020
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