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01 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 2-2

MAÇ SONUCU Redbull Leipzig 2-2 Borussia Mönchengladbach

'nın 20. haftasında , sahasında Borussia Möchengladbach ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Bayern Münih'e kaptırdı.

'nın 20. haftasında Leipzig, Arena'da 'ı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Mönchengladbach, 24. dakikada Alessane Plea ve 35. dakikada Jonas Hoffmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 50. dakikada Patrik Schick ve 89. dakikada Christopher Nkunku ile goller bulurken, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla 41 puana çıkan Leipzig, Mainz 05'i deplasmanda 3-1 yenen ve puanını 42'ye yükselten Bayern Münih'in ardında ikinci sıraya geriledi.

Borussia Mönchengladbach ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

  1. 01.02.2020
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