MAÇ SONUCU Redbull Leipzig 2-2 Borussia Mönchengladbach
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Redbull Leipzig, sahasında Borussia Möchengladbach ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Bayern Münih'e kaptırdı.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Leipzig, Red Bull Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Mönchengladbach, 24. dakikada Alessane Plea ve 35. dakikada Jonas Hoffmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 50. dakikada Patrik Schick ve 89. dakikada Christopher Nkunku ile goller bulurken, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonuçla 41 puana çıkan Leipzig, Mainz 05'i deplasmanda 3-1 yenen ve puanını 42'ye yükselten Bayern Münih'in ardında ikinci sıraya geriledi.
Borussia Mönchengladbach ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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