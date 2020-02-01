Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 20. haftasında Merkur Spielarena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90+4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

BAYERN MÜNİH GALİBİYET SERİSİNİ 6'YA ÇIKARDI

Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Bavyera ekibinin gollerini 8. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada Thomas Müller ve 26. dakikada Thiago kaydetti. Mainz'ın tek golünü Jeremiah Juste attı.

Bayern Münih 42 puana ulaşırken, Mainz 18 puanda kaldı.

BORUSSIA DORTMUND'DA HAALAND GOLERİNE DEVAM EDİYOR

Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76. dakikalarda Erling Haaland, 68. dakikada Marco Reus ve 70. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Borussia Dortmund puanını 39'a çıkarırken, Union Berlin'in ise 23 puanda kaldı.

Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.

Borussia Dortmund'un son 3 maçta 5'er gol atması da dikkat çekti.

Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i, Augsburg da sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorlarla yendi.