Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Düsseldorf'un golünü milli yıldızımız kaydetti.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 20. haftasında Merkur Spielarena'da 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu 'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90+4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

BAYERN MÜNİH GALİBİYET SERİSİNİ 6'YA ÇIKARDI

, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Bavyera ekibinin gollerini 8. dakikada , 14. dakikada Thomas Müller ve 26. dakikada Thiago kaydetti. Mainz'ın tek golünü Jeremiah Juste attı.

Bayern Münih 42 puana ulaşırken, Mainz 18 puanda kaldı.

BORUSSIA DORTMUND'DA HAALAND GOLERİNE DEVAM EDİYOR

Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76. dakikalarda Erling Haaland, 68. dakikada Marco Reus ve 70. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Borussia Dortmund puanını 39'a çıkarırken, Union Berlin'in ise 23 puanda kaldı.

Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.

Borussia Dortmund'un son 3 maçta 5'er gol atması da dikkat çekti.

Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Bayer Leverkusen'i, Augsburg da sahasında Werder Bremen'i 2-1'lik skorlarla yendi.

  1. 01.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN