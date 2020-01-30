Vedat Muriç: Yüzde 100’ümüzü vereceğiz

Vedat Muriç, Trabzonspor maçının diğer maçlardan farkı olmadığını, kazanmak istediklerini söyledi. Golcü oyuncu, FBTV'ye konuştu:



Yüzde 100'ümüzü vereceğiz.

Bütün rakiplere saygımız var.

Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum.

Kruse çok akıllı bir futbolcu, zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum.

Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz.

Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım.