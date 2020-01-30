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30 Ocak 2020, Perşembe
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: Yüzde 100’ümüzü vereceğiz

Vedat Muriç: Yüzde 100’ümüzü vereceğiz

: Trabzon’u yenip şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. çok akıllı. Zekasına uymaya çalışıyorum.

Vedat Muriç, maçının diğer maçlardan farkı olmadığını, kazanmak istediklerini söyledi. Golcü oyuncu, FBTV'ye konuştu:

Yüzde 100'ümüzü vereceğiz.
Bütün rakiplere saygımız var.
Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum.
çok akıllı bir futbolcu, zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum.
Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz.
Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım.

  1. 30.1.2020
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