Vedat Muriç: Yüzde 100’ümüzü vereceğiz
Vedat Muriç: Trabzon’u yenip şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Kruse çok akıllı. Zekasına uymaya çalışıyorum.
Vedat Muriç, Trabzonspor maçının diğer maçlardan farkı olmadığını, kazanmak istediklerini söyledi. Golcü oyuncu, FBTV'ye konuştu:
Yüzde 100'ümüzü vereceğiz.
Bütün rakiplere saygımız var.
Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum.
Kruse çok akıllı bir futbolcu, zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum.
Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz.
Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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