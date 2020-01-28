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28 Ocak 2020, Salı
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Yardımlar teslim edildi

Yardımlar teslim edildi

maçında taraftarların sahaya attığı atkı, bere, eldiven, mont vb. ürünler toplanarak, ve 'daki depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Yönetim 5200 atkı, 1700 montyağmurluk, 1350 bere, 300 eldiven ve 20 çocuk kıyafeti toplandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir maçında taraftarların sahaya attığı atkı, bere, eldiven, mont vb. ürünler toplanarak, ve 'daki depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Yönetim 5200 atkı, 1700 montyağmurluk, 1350 bere, 300 eldiven ve 20 çocuk kıyafeti toplandığını açıkladı.

  1. 28.1.2020
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