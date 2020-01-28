Yardımlar teslim edildi
Medipol Başakşehir maçında taraftarların sahaya attığı atkı, bere, eldiven, mont vb. ürünler toplanarak, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Yönetim 5200 atkı, 1700 montyağmurluk, 1350 bere, 300 eldiven ve 20 çocuk kıyafeti toplandığını açıkladı.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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