Yardımlar teslim edildi

Medipol Başakşehir maçında taraftarların sahaya attığı atkı, bere, eldiven, mont vb. ürünler toplanarak, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Yönetim 5200 atkı, 1700 montyağmurluk, 1350 bere, 300 eldiven ve 20 çocuk kıyafeti toplandığını açıkladı.