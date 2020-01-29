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29 Ocak 2020, Çarşamba
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düğümü çözüldü! İşte Rodriguez'in yeni adresi

Transfer düğümü çözüldü! İşte Rodriguez'in yeni adresi

Seria ekiplerinden Milan, için takımının yaptığı teklifini reddetti. Uzun süredir adı 'yle de anılan başarılı sol bekin yeni adresi belli oldu. Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER

Ara döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan kulübü Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Son olarak İtalyan devinin Torino'la oynadığı karşılaşmada kadroya alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, takımıyla son günlerini yaşıyor. 'nın önde gelen gazetecilerinden Di Marzio'nun haberine göre, Milan, 'nin Ricardo Rodriguez teklifini reddetti. 'nin harcama limitleri sebebiyle transferini sonuçlandıramadığı Ricardo Rodriguez, son görüşmelerden sonra 'nın ekibine artık çok yakın...

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala İsviçreli sol bek için teklifini masada tutan PSV'nin bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 00:48
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