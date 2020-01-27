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Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oluyor! Kasa dolacak...
Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Sarı lacivertli camia, oynanan oyundan oldukça memnun kalırken, maç sonrası rotayı transfere çevirdi... Fenerbahçeli kurmaylar, TFF'nin 16 milyonluk limit arttırımı sonrasında vites yükseltti. Daha önce Rodriguez ile anlaştığı ve imza aşamasına geldiği bilinen sarı lacivertlilerde bu kez konu gönderilecek o isme geldi geldi! İşte detaylar...
27 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
Güncelleme: 27.01.2020 09:40
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, taraftarı önünde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.
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Alman yıldızı Max Kruse ve Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile galibiyete ulaşan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından rotasını transfere çevirdi. Sarı lacivertli kurmaylar, gelecek ve gidecek isimler için son noktayı koyarken, düğmeye bastı.
Daha önce İtalya Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez ile anlaşma sağlayan ancak TFF'nin harcama limitinden dolayı bu transferi gerçekleştiremeyen sarı lacivertliler, kısa süre içerisinde bu sorunu çözmek istiyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan TFF'nin 16 milyonluk limit arttırma rakamını yükseltmek için girişimlerini hızlanırırken, diğer yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.
ZAJC İÇİN ÖZEL OPERASYON
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3,5 milyon euro bedelle transfer edilen Miha Zajc için özel bir operasyon yürütülüyor.