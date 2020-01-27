Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli oluyor! Kasa dolacak...

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Sarı lacivertli camia, oynanan oyundan oldukça memnun kalırken, maç sonrası rotayı transfere çevirdi... Fenerbahçeli kurmaylar, TFF'nin 16 milyonluk limit arttırımı sonrasında vites yükseltti. Daha önce Rodriguez ile anlaştığı ve imza aşamasına geldiği bilinen sarı lacivertlilerde bu kez konu gönderilecek o isme geldi geldi! İşte detaylar...

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:24 Güncelleme: 27.01.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





