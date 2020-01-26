Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Al kupayı git yazıklar olsun"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15 bin kişi öldü, değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
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