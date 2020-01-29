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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Ada yolcusu

Adil Rami Ada yolcusu

Büyük umutlarla olduğu 'de kadroya giremeyen için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Büyük umutlarla olduğu F.Bahçe'de kadroya giremeyen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Fransız kulüplerinin istediği belirtilen tecrübeli stoperin İngiliz ekibi ile görüştüğü ifade edildi. 34 yaşındaki oyuncunun imzasının an meselesi olduğu kaydedildi.
  1. 29.1.2020
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